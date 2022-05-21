Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı - Son Dakika
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Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı

21.05.2022 17:34

Erdoğan'ın açılışında "Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeli'ye ne Artvinli'ye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin" sözlerini söylediği Rize-Artvin Havalimanı'nı bir hafta içerisinde 8 bin 750 yolcu kullandı.

Rize- Artvin Havalimanı, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla hizmete açıldı.

"UÇAKLARIN BOŞ OLMASI NE RİZELİYE NE ARTVİNLİYE YAKIŞIR"

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, "Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvinli hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş gelişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize'de, Artvin'de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek. Rize'ye 25 milyar TL tutarında yatırım yaptık" demişti.

BİR HAFTADA 8 BİN 750 YOLCU UÇTU

Tüm gözler açılışının ardından havalimanına çevrilmişken bir haftalık yolcu bilgisi ortaya çıktı. Buna göre Rize-Artvin Havalimanı'nı 8 bin 750 yolcu kullandı. Havalimanından günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, 1 kez Ankara Havalimanı'na ve 1 kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-geliş seferi yapılıyor.

Erdoğan 'Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz' demişti! Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 haftada 8 bin 750 yolcu kullandı

"HAFTADA BİR GİDİP GELMEMİZ LAZIM ARTIK"

İstanbul Havalimanından Rize'ye gelen Şeref Kaya isimli yolcu "Havalimanı çok güzel olmuş. Rize'ye hem çay toplamak için geldik hem gezmek için. Haftada bir gidip gelmemiz lazım artık. Memleketimiz olduğu için uçaklar boş gitmesin boş gelmesin. Ondan dolayı çok gidip gelmemiz lazım. Yıllık ve haftalık biletler almamız lazım" şeklinde konuştu.

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Rize-Artvin Havalimanı bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı Rize-Artvin Havalimanı bir haftada yaklaşık 9 bin yolcuyu ağırladı

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Son Dakika Ekonomi Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı - Son Dakika


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