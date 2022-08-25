Yozgat'ta nohutta 75 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Yozgat'ta nohutta 75 bin ton rekolte bekleniyor

25.08.2022 10:21
Yozgat'ta nohutta 75 bin ton rekolte bekleniyor

Geçen yıl 65 bin ton civarında nohut üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta bu yıl tohum desteklemesi ve yağışların yeterli oranda düşmesiyle 75 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen yıl 65 bin ton civarında nohut üretiminin gerçekleştirildiği Yozgat'ta bu yıl tohum desteklemesi ve yağışların yeterli oranda düşmesiyle 75 bin ton rekolte bekleniyor.

Ülke genelinde ekilebilir arazi bakımından beşinci, nohut üretiminde ise ikinci sırada yer alan Yozgat'ta bu yıl yüksek verim bekleniyor. Ekilebilir tarım arazisi bakımından Türkiye'de beşinci olan Yozgat'ta bu yıl çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından 60 bin kilogram nohut desteği verildi. Geçen yıl nohuttan dekar başına 100 kilogram verim alan çiftçi, bu yıl 150 kilograma kadar verim elde etmeyi hedefliyor.

"Bu yıl üretim olarak bereketli bir sezon geçirdik"

Bu yıl nohut üretiminde bereketli bir sezon geçirdiklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, "Yozgat tarım ve hayvancılık şehri. Biz de bakanlığımızın talimatlarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tarımsal üretimin daha çok gelişmesi ve ilerlemesiyle ilgili proje ve çalışmalarda bulunmaktayız. Hububatta yemeklik dane baklagillerde ön plandayız. Nohut hasadımızda devam ediyor, bu yıl üretim olarak bereketli bir sezon geçirdik. Nohutta 75 bin ton rekolte beklentimiz var. Gerek bakanlığımız gerekse valiliğimiz ve il özel idaremiz kanalıyla çiftçilerimize yüzde 75 destekli 60 bin kilogram nohut tohumu dağıttık. Nohutta Türkiye'de ikinci sıradayız. Bu yıl sezonun iyi geçmesi üreticimizi de bizi de sevindirdi" dedi.

"Bu sene verim geçen seneye göre iyi"

Merkeze bağlı Büyükmahal köyünde çiftçilikle uğraşan Ethem İpekel, nohutta geçen yıla oranla bu yıl daha yüksek verim beklediklerini söyleyerek, "Geçen sene nohuttan dekar başına 80 ila 100 kilogram verim aldım. Bu sene de 100 ila 150 kilogram arasında verim almayı umuyorum. Bu sene verim geçen seneye göre iyi, bunu yağışa bağlıyoruz. Bu sene verim yüksek olacak" şeklinde konuştu.

Çiftçi Mehmet Salman ise "Nohutta bu sene 470 dönüm yer ektim. Normalde dönümüne ben 200 kilogram verim bekliyorum. Geçen yıl da benim verimim iyiydi, 170 kilograma kadar almıştım. Ancak bu sene verim daha yüksek, yağmurlar verimi olumlu etkiledi. Bu yıl yüksek verim almayı hedefliyoruz, nohut hasadımıza da başladık" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

Türkiye, Yozgat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta nohutta 75 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta nohutta 75 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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