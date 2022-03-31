Geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı - Son Dakika
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Geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

31.03.2022 10:20
Geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı

Konutlarda geçen yıl temmuz-aralık döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 90,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 224 kuruş ödeme yapıldı.

Konutlarda geçen yıl temmuz-aralık döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 90,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 224 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 90,4 kuruş ödendi.

Konutlarda 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler, yılın ikinci yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında 91,1 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 89,5 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 96,8 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler, 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 96,2 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 93,4 kuruş ödeme yaptı.

Doğal gaz fiyatları

Söz konusu dönemde, konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 224 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 230,4 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 220 metreküp aralığında ortalama 221,5 kuruş, 5 bin 220 metreküp ve üstünde ise ortalama 225,6 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 338,1 kuruş verildi. Aynı dönemde sanayide doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, aboneler en küçük tüketim aralığında (26 bin 100 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 233,9 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 400 bin metreküp üstü) ise ortalama 330,5 kuruş ödedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Doğalgaz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Geçen yılın ikinci yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı - Son Dakika


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