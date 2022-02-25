Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi - Son Dakika
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Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi

25.02.2022 12:45
Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi

UŞAK (İHA) – Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'ın bu haftaki kazanları, Ege'den mutfaklara doğal lezzetler sunan Gedik Piliç'in özel ürünü tavuk pirzola ile ödüllendirildi.

UŞAK (İHA) – Ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'ın bu haftaki kazanları, Ege'den mutfaklara doğal lezzetler sunan Gedik Piliç'in özel ürünü tavuk pirzola ile ödüllendirildi.

Ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor All Star'ın, bu haftaki ödül oyununa kanatlı sektörünün lider ve öncü markası Gedik Piliç damga vurdu. Çekimleri Dominik Cumhuriyetinde yapılan yarışmada zor şartlar altında mücadele eden yarışmacıların ödülü, Gedik Piliç'in Ege'den sofralara ulaştırdığı doğal ürünü tavuk pirzola oldu. Zorlu etapları başarıyla geçerek rakibini geride bırakan takım, Gedik Piliç'in eşsiz lezzetini tadabilme şansını buldu.

Survivor All Star'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan, özel ürünü binlerce kilometre taşıyarak yarışmacılarla buluşturan Gedik Piliç'e teşekkür ederek; "Bu haftadaki ödülümüz, kanatlı sektörünün öncü firması Gedik Piliç'ten geldi. Kazanan takım Gedik Piliç'in lezzetli mi lezzetli, ağızlarda lokum gibi dağılan tavuk pirzolalarından yeme şansına sahip oldu. Bence, bu ürün her öğün yenilebilecek bir besin. Mutfakların gediklisi Gedik Piliç, zengin ürün çeşitliliğiyle lezzeti ve kaliteyi Ege'den Dominik'e kadar getirmeye devam ediyor. Kazanan takım sadece oyunu kazanmakla kalmadı, oyun sonrası Gedik Piliç'in karşı konulamaz lezzetiyle kendisini ödüllendirmiş oldu" dedi.

Lezzetli ödülü ilk kendisi deneyen Murat Ceylan, yarışmanın sonu da kazanan ekibe de Gedik Piliç'in satış noktalarında büyük talep gören tavuk pirzolalarından ikram etti. - UŞAK

Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi
Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi
Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi
Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi
Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi

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Survivor All Star, Gedik, Tavuk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gedik Piliç, Survivor All Star'ın kazananlarını özel lezzetiyle ödüllendirdi - Son Dakika


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