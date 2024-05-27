Gediz Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için \'Hilal Kart\' Uygulamasını başlattı

Ekonomi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Sosyal belediyecilikte öncü olan belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Hilal Kart" Uygulamasını başlattı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, daha öncesinde ilçemiz fırıncılarıyla bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için bir uygulama başlattı.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Akel; "Ekonomik sıkıntı içinde bulunan vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Hilal Kart'a sahip olan Hemşerilerimiz için sunmuş olduğumuz sosyal yardım hizmeti ile ilçe fırıncılarımıza kartlarını göstererek günlük 2 ekmeğini ücretsiz olarak alabilirler" dedi. - KÜTAHYA