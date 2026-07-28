Gediz\'de Büyükbaş Besi İşletmesi Açıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında yapımı tamamlanan büyükbaş besi işletmesi üretime başladı.

Gediz ilçesine bağlı Altınkent Köyü'nde yatırımcı Ayşe Karaca tarafından hayata geçirilen 40 baş kapasiteli büyükbaş besi işletmesinin hak ediş kontrolleri, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirildi.

Yeni işletme sayesinde hayvan refahı ile bakım ve besleme şartlarının önemli ölçüde iyileştiğini ifade eden yatırımcı Ayşe Karaca, bunun hayvanların gelişimine de olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayşe Karaca, özellikle kadın ve genç girişimcilere tarımsal destek programlarından faydalanmaları çağrısında bulunarak, projeye verdikleri destek nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Toplam yatırım tutarı 12 milyon TL olan proje kapsamında yatırımcıya 6 milyon TL hibe desteği sağlanacağı bildirildi. Bu destekle kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve modern hayvancılık yatırımlarının artırılması hedefleniyor.