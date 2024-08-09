Gediz\'de IPARD III Destek Programı Tanıtıldı

Ekonomi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III destek programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, IPARD III programının tarım ve kırsal kalkınma projelerine sağlayacağı finansal destekler detaylı bir şekilde anlatıldı. TKDK yetkilileri, programın başvuru süreçleri, destekleme kriterleri ve uygulama aşamaları hakkında bilgi verdi.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, toplantıda yaptığı konuşmada, "IPARD III programı, bölgemizin tarım ve kırsal kalkınma alanında büyük bir fırsat sunuyor. Bu destekler, çiftçilerimizin ve girişimcilerimizin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak ve yerel ekonomimizi canlandıracaktır" dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk ise, IPARD III programının tanıtımı için TKDK Kütahya İl Koordinatörü Dr. Birsen Karaaslan'a teşekkür ederek, destekler ve süreç hakkında girişimcilerin bilinçlendirilmesi noktasında sürekli eğitim ve tanıtım programlarının düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

TKDK Kütahya İl Koordinatörü Dr. Birsen Karaaslan, IPARD III programı kapsamında sağlanacak mali desteğin Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Program Fonu'ndan sağlanacağını belirtti. Karaaslan, "Kamu katkısı program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır" açıklamasında bulundu. Karaaslan ayrıca, başvuruların 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren TKDK İl Koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edileceğini, online başvuru sisteminin ise 18 Ekim 2024 tarihinde saat 18.00'de kapanacağını duyurdu. Başvuruların son teslim tarihi 25 Ekim 2024 olarak belirlendi ve bu tarihten sonra yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte, desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD programında yer alan uygun harcama limitleri, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikleri içeren program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirilecektir. TKDK, gelişmelerle ilgili kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacak.

Toplantının sonunda katılımcılar, IPARD III programı hakkında sorularını sorma fırsatı buldular. TKDK yetkilileri, soruları yanıtlayarak katılımcıların program hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağladı. Ayrıca, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel tarafından TKDK İl Koordinatörü Dr. Birsen Karaaslan'a günün anlam ve önemine ilişkin plaket takdim edildi.

Toplantıya Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Sarı, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA