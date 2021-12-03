Gediz Havzası için Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO iş birliğiyle proje başlatıldı

Gediz Havzası'nda sürdürülebilir su kaynakları yönetimi için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle proje hayata geçirildi.

FAO Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen "Gediz Havzasında Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetim Projesi" kapsamında saha gezisi ve çalıştay düzenlendi.

Uluslararası uzmanlar ve Bakanlık teknik uzmanlarının katıldığı çalıştayla ilgili değerlendirmelerde bulunan FAO Türkiye Temsilcisi Ayşegül Selışık, örgütün öncelikleri arasında yer alan projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selışık, biyoçeşitliliğin korunması, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanan projeyi Gediz Nehri Havzası'nın İzmir ve Manisa içerisinde kalan yaklaşık 14 bin 900 hektarlık alanında uygulayacaklarını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ise hızlı nüfus artışı, insanların ihtiyaçlarındaki artış, sanayileşme ve iklim değişikliğinin etkileriyle temiz su kaynaklarına ulaşımın hızla azaldığına işaret etti.

Gediz Havzası için bir yönetim planı hazırladıklarını aktaran Dikmen, "Bu proje ile kapasite geliştirme, orman ve mera alanlarında rehabilitasyon, yeşil kuşak, kıyı ormanlarının iyileştirilmesi, ağaçlandırma, tarım alanlarında toprak iyileştirme ve erozyon kontrolü çalışmalarının yapılması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çalıştay sonrası FAO yetkililerinin projeyle ilgili İzmir'deki yerel yönetim temsilcileriyle de görüşmeler yaptığı belirtildi.