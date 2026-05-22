Gediz OSB'de başkanlık görevi Dr. Yunus Altıngemi'ye geçti
Gediz OSB'de başkanlık görevi Dr. Yunus Altıngemi'ye geçti

22.05.2026 09:58  Güncelleme: 09:59
Kütahya Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda eşit oy sonrası kura çekimiyle Dr. Yunus Altıngemi yönetim kurulu başkanı seçildi. OSB'de 38 firma faaliyet gösteriyor, 2 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, OSB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına Yusuf Kaptan'ın seçildiği kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Gökhan Değirmenci tarafından okunan faaliyet raporu oy birliğiyle ibra edildi. Genel kurulda, Gediz OSB'de 38 firmanın faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Gediz Kaymakamı Emrah Uzun ile Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, organize sanayi bölgesinin ilçenin ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan adayları Yusuf Naci Cebecioğlu ile Dr. Yunus Altıngemi de yaptıkları konuşmalarda, göreve seçilmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde 36 üye oy kullandı. Yapılan oylamada iki aday eşit oy alınca, Divan Başkanlığı tarafından kura çekimine gidildi. Çekilen kura sonucunda Dr. Yunus Altıngemi, Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Altıngemi, birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi:

"İnşallah birlik beraberlik içinde organize sanayi bölgemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hiçbir sanayicimizi ayrıştırmadan, ticaretimizi artırmak ve ihtiyaç duyan sanayicilerimizin yanında olmak için çalışacağız. OSB'mizi çok daha güzel noktalara taşıyacağımıza inanıyorum."

Dr. Yunus Altıngemi başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Tolgahan Türk, Beyhan Koyuncu, Süleyman Serol Alpar, Onur Güngör, Soykan Bayrak, Cengiz Önündür, Süleyman Akgün ve Recep Bilir yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
