Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Tarıma Dayalı Yatırımları Destekliyor

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi 2023-2024 başvuru döneminin 19 Şubat tarihinde sona ereceği bildirildi.

Türkiye Yüzyılı etkinlikleri çerçevesinde üretimin üreticinin desteklenmesi adına tarım yatırımlarına yönelik projelere yüzde 50 hibe verilecek.

Bu çerçevede tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi paketlenmesi ve depolanması, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji yatımları projelerine yönelik hibe verilecek.

Altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarı 100 bin ile 3 milyon TL, Ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje tutarı ise 3 milyon TL ile 14 milyon TL arasında olacak.

Başvurularda kadın, genç, tarımsal amaçlı örgütler ve aile işletmelerine ilave puan, TDİOSB'lerde yatırım yapanlara, kırsalda ikamet eden yatımcılara öncelik verilecek. - KÜTAHYA