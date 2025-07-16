Geleneksel Meslekler Kayıt Altına Alınıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Geleneksel Meslekler Kayıt Altına Alınıyor

Geleneksel Meslekler Kayıt Altına Alınıyor
16.07.2025 16:48
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Denizli'de unutulmuş meslekler için araştırma yapılacak, kayıtlar arşivlenecek.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılacak ortak çalışma ile geleneksel meslekler olmak üzere, unutulmaya yüz tutmuş meslekler, mesleğin incelikleri ve gelecek nesillere aktarılması için kayıt altına alınacak. Yapılacak olan araştırmalar ve alınacak kayıtlar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Belge Merkezi arşivine kazandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından halk kültürü alan araştırmaları çalışması çerçevesinde Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma ile unutulmaya yüz tutmuş meslekler başta olmak üzere, bir çok meslek kayıt altına alınacak.

Konu hakkında açıklama yapan DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından halk kültürü alan araştırmaları çalışması çerçevesinde Denizli Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı ile Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılacak. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz folklor araştırmacıları tarafından il sınırları içerisinde tüm yerleşimlerde, geleneksel meslekler alanında halk kültürü alan araştırması başlatılacak.

Söz konusu araştırmada geleneksel meslek erbabına ulaşılarak geleneksel meslekler icraa edilirken, fotoğraf, video, ses kaydı alınacak ve bu kayıtlar, araştırma verileri Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi ve Belge Merkezi arşivine gönderilecek. Ayrıca araştırma verileri işlenmesi, konu hakkında yayın hazırlanması, geleneksel mesleklerin yaşatılması için gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılacak. Bu anlamda meslek sahibi herkesin gerek bağlı oldukları meslek odalarına gerek ise esnaflığı bırakmış ise 05551427176 telefon numarasında bizlere ulaşması önem arz etmektedir. Mesleği bırakmış olsa dahi geleneksel meslek konusunda bilgi ve tecrübesi olan ustalarımızın bizlere ulaşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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