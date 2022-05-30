Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı - Son Dakika
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Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı

30.05.2022 12:57
Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı

Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovasında yaklaşık bir asırdır yapılan ve buğdayın ütmesiyle elde edilen firik üretimi başladı.

Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovasında yaklaşık bir asırdır yapılan ve buğdayın ütmesiyle elde edilen firik üretimi başladı.

Gaziantep'in geleneksel mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan firik, meşakkatli yolculuğun ardından sofralara ulaşıyor. Türkiye'nin en kaliteli buğdaylarının yetiştirildiği Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday başakları yeşilken biçilerek bir gün güneş altında kurumaya bırakılıyor. Ertesi gün firik ustaları tarafından 36 dereceyi bulan güneşin altında küçük yığınlar haline getirilen buğday başakları saplarıyla ateşe veriliyor ve tırmıklarla sürekli karıştırılarak ütülüyor. 3 gün bekletilen buğdaylar daha sonra biçerdöverde taneleri ayrılarak işletmelerde firik haline gelerek firik pilavı yapılıyor.

"Yılda 300 ila 500 ton aralığında bir firik üretimimiz var"

Firik ütme işlemini anlatan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Öncelikle buğday henüz yeşilken biçilir, arkasından ateşle yakılır ve firik dediğimiz lezzetli bir gıda ortaya çıkar. Firik ilçemizde bir asırdır yapılıyor. Özellikle pilavı çok lezzetlidir. Diyabet hastalarına iyi geldiği söylenir. Biz bunu festivallerle hem Türkiye'ye hem de uluslararası tanıtmak istiyoruz. Çok zor bir iş herkes yapamıyor. Bu işi bilmek gerekiyor. Kıvamını tutturmak gerekiyor. Yılda 300 ila 500 ton aralığında bir firik üretimimiz var" dedi.

"Büyük bir emekle oluyor"

Firiğin elde edilmesinde büyük bir emeğin olduğunu dile getiren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise "Buğday yeşil iken biçilir bir gün bekletilir ondan sonra yakılır. Bu büyük bir emekle oluyor. harmanda kurutuluyor. Patoza işleniyor ondan sonra sofralarımıza pilav olarak döner" diye konuştu. - GAZİANTEP

Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı
Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı
Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı
Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı

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Araban'da festival coşkusu Araban'da festival coşkusu
Kaynak: İHA

Gaziantep, Güneydoğu, Buğday, Firik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geleneksel yöntemlerle yapılan firik ütme başladı - Son Dakika


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