Gelir Garantili Besicilik Projesi ile Fiyat Dengelemesi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, "Gelir Garantili Besicilik Projesi"nin kırmızı ette fiyat dalgalanmalarını azaltacağını belirterek, "Gerçekten doğru ve yerinde bir proje. İnşallah bunun meyvelerini 1-2 sene içinde çok daha farklı bir şekilde alacağız." dedi.

Tunç, AA muhabirine, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile TÜKETBİR arasında imzalanan protokolle küçük ölçekli besicileri merkeze alan Gelir Garantili Besicilik Projesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Projenin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı ve ilgili muhataplarıyla konuyu görüşerek bu noktaya getirdiği bir çalışma olduğunu vurgulayan Tunç, kar garantili projede, yem fiyatları veya piyasa koşullarına göre üreticinin kar etmesine yönelik hesaplamaların yapıldığını söyledi.

Tunç, söz konusu projenin sadece üreticileri değil, sanayiciyi de ilgilendirdiğine işaret ederek, alım garantisi verilen ürünün satışını yapacak firmalara da fiyat konusunda garanti verildiğini bildirdi.

"Fiyatlarla ilgili söylemler ortadan kalkacak"

Projeyle tüketicilere de avantajlar sağlanacağına dikkati çeken Tunç, "Tüketici de ESK'nin garantörlüğünde sağlıklı, güvenli et tüketmiş olacak. Fiyatlarla ilgili de artık 'Kırmızı etin fiyatı yükseldi' gibi söylemler ortadan kalkacak. Çünkü zaten alım garantisi var, fiyat belli. Bu, piyasada 1 yıl boyunca fiyatların çıkmayacağı anlamına geliyor. En azından bu proje kapsamında yapılan tüm işlemler de piyasaya doğrudan yansıyacak." diye konuştu.

Tunç, projeye ilişkin başvuruları daha önce aldıkları bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Başvurular alınmış, bir puanlama sistemi yapılmıştı. Yaklaşık 15 bine yakın başvuru vardı. ESK, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile bunların içinden 3 bin 600'ünü belirledi. Öncelikle besi ahırı kapasitesi 200 baş altı ve aile işletmesi olması gerekiyor. Proje kapsamında hak sahibi olan söz konusu işletmelere 30 hayvan verilecek. Toplamda 108 bin baş verilmiş olacak. Hayvanlar için üreticiye kesim garantisi de sağlanıyor. Bu, sadece 30 başa bakılacağı anlamına da gelmiyor, kendi işletmen 200 baş altı olduğu için piyasadan da hayvan alıp besleyebilirsin. Üreticinin veya işletmenin garantisi diye düşünebiliriz."

"Meyvelerini 1-2 sene içinde alacağız"

Projenin anlamlı ve doğru olduğunu vurgulayan Tunç, üreticiler olarak projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasından yana olduklarını bildirdi.

Tunç, isteği üretmek olan herkesi mutlu edecek bir proje gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu proje, önümüzdeki dönemlerde et ithalatını da azaltmış olacak. Yine Bakanlığın bir projesi olan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi var. Burada da aile işletmelerinde üretim devam ediyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı projeler. Orada yetişen buzağılar da satın alınarak ESK aracılığıyla bu proje kapsamındaki üreticilere verilecek. Proje kapsamında, hem canlı hayvan hem de karkas et ithalatımızı azaltmış olacağız. Bu projeye üreticiler olarak, millet olarak sahip çıkmamız lazım. Bu projede emeği geçen tüm Bakanlık bürokratlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten doğru ve yerinde bir proje. İnşallah bunun meyvelerini 1-2 sene içinde çok daha farklı bir şekilde alacağız."