Üye Girişi
Gübreye bir indirim daha - Son Dakika

Gübreye bir indirim daha

07.01.2022 14:32
Gübreye bir indirim daha

Tarımı desteklemek adına Aralık 2021'de yapılan kampanya ile CAN%26 gübresinde yüzde 54 indirim yaparak bir gün içerisinde 88 bin ton gübreyi piyasalara arz eden Gemlik Gübre, indirim kampanyalarına devam ediyor.

Tarımı desteklemek adına Aralık 2021'de yapılan kampanya ile CAN%26 gübresinde yüzde 54 indirim yaparak bir gün içerisinde 88 bin ton gübreyi piyasalara arz eden Gemlik Gübre, indirim kampanyalarına devam ediyor.

Yükselen gübre üretim maliyetlerine rağmen Türkiye gübre sanayisine yatırımlarını ve desteklerini kesmeyen Gemlik Gübre, bugüne özel bir fiyat çalışması ile CAN%26 gübresinde yüzde 35 indirim yaparak, ton başına yeni fiyatını 6 bin 75 TL olarak belirlediğini duyurdu. Ayrıca gelen yoğun talepler neticesinde, Türkiye'de tüketimi yoğun olan ve ithal edilmesinden dolayı yüksek maliyetli ÜRE%46 gübresinin de kampanyaya dahil edildiği belirtildi. ÜRE%46 gübresinde yüzde 20 indirim ile ton başına yeni fiyatın 11 bin 770 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ile Türk tarımının gelişimi ve milli ekonominin desteklenmesi adına yürütülen kampanya dahilinde, piyasa koşullarına göre oldukça cazip bir fiyat ile gübre satışı sağlayacaklarını vurgulayan şirket yetkilileri, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Yapmış olduğumuz kampanyalar neticesinde, oldukça olumlu geri dönüşler almaktayız. Türk tarımının gelişmesi ve çiftçilerimizin desteklenmesi adına bu tarz kampanyalar oldukça önem arz etmektedir. Bu bilinç doğrultusunda indirim kampanyalarımızın sıklıkla devam edeceğini bildirmekten memnuniyet duyarız." - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Gemlik Gübre, Türkiye, Milli, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gübreye bir indirim daha - Son Dakika Ekonomi


Tuzla'dan yürek ısıtan görüntüler! Çocukları birleşip kaldırım çalışması yapan belediye ekiplerine yardım etti Tuzla'dan yürek ısıtan görüntüler! Çocukları birleşip kaldırım çalışması yapan belediye ekiplerine yardım etti         
15:12
İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı         
15:07
Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi! Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!         
15:02
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58

Son Dakika Haberleri
15:10 Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
15:06 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez, AK Parti seçmenine ettiği küfürler sonrası gözaltına alındı
15:03 Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri
15:01 Sevan Nişanyan serbest bırakıldı! 15 gün içinde Yunanistan'ı terk etmesi istendi!
15:00 Son dakika: Memur ve emeklilere ek zam görüşmeleri başladı
14:48 Saadet Partisi: Artış yüzde 70'in aşağısına düşmemektedir
14:36 Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!
14:30 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 15:15:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gübreye bir indirim daha - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement