Gemlik TSO seçiminde Hamaloğlu\'nun listesi 19 oyla yönetim kurulunu oluşturdu

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın oluşan yeni meclisi yönetim kurulunu belirledi.

Oda meclis salonunda yapılan seçimlerde 19 meclis üyesine sahip Hamaloğlu'nun listesinde Polat Akcan, Ercüment Türker, Erkan Kavlak, Fatih Ayvaz, Hacı Örnek, Nihat Balkan'dan oluşan liste 19 oy alırken, Alpaslan Eker'in listesi 8 oy oldu. Yönetim kurulu seçimlerinin ardından en yaşlı üye İbrahim Demir başkanlığında yapılan meclis başkanlığı seçimlerinde de Hamaloğlu'nun listesinde. Nurettin Hocaoğlu başkan seçildi. Meclis başkan vekilliklerine de Ergin Erenoğlu ve Ali Titiz seçilirken Meclis katipliğine de Alper Buluk seçildi.

GTSO'na başkan seçilen Hasan Hamaloğlu, kazanan Gemlik oldu mottosuna vurgu yaparak "Gemlik için birbirinden değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.