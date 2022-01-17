Genç personel istihdamına 'Hızlı Destek'

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, mikro ve küçük ölçekli işletmelere yapılacak olan 'Hızlı Destek' programı ile ilgili verdiği bilgilerde, "İşletme yelpazemizi geniş tutarak, daha fazla sektöre ulaşıyoruz" dedi.

KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, destekten mikro işletmelerin 2 küçük ölçekli işletmelerin de en fazla 5 personel için faydalanacaklarını söyleyerek, "Yeni destek programımız mikro ve küçük ölçekli işletmelere hızlı destek programı şeklinde. Burada amaç mikro ve küçük ölçekli işletmeler yeni personel istihdam ettiklerinde onlara faizsiz ve teminatsız destek sağlıyoruz. Çalışan sayısı 49'un altında, cirosu da 25 milyon TL'nin altında olan işletmeler bu gruba giriyor. İşletmeler yeni bir personel aldıkları takdirde biz de burada personel başına mikro ölçekli işletmeler için en fazla 2 personel olmak kaydı ile personel başına 100 bin TL'den 200 bin TL, küçük ölçekli işletmelerde de yine en fazla 5 personel ve personel başına 100 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar destek sağlayacağız. Bu faizsiz ve teminatsız ilk 2 yıl ödemesiz olacak şekilde işletmelere aktarılacak" dedi.

Destekten faydalanmak için personellerin 1981 ve sonrası doğumlu olması gerektiğini söyleyen Özbekler, "Geri ödemesi ise ilk 2 yıl ödeme olmadıktan sonra işletme, 2024'ün Mayıs ayından itibaren ödemeye başlayacak. 4'er aylık 6 taksitli olarak yani 24 ay ödeme vadesi olacak. Bu 2 yılı da sayarsak 4 yılsonunda bütün borcunu kapatmış olacak işletme sıfır faizli bir şekilde. Genç grup ile kasıt edilen de şu, işletmenin istihdam edeceği personel 1981 ve sonrası doğumlu olacak. Personel üniversite mezunu olabilir ama en az teknik ve ya meslek lise mezunu olacak. Personelde aranan diğer şartlardan birisi de yeni mezun olması. ya da son 3 yıl içerisinde 180 günden fazla prim yatmamış olacak kendisine. Yani son 3 yıl içerisinde 6 aydan fazla çalışmamış olacak. Aradığımız şartlar bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Ahmet Özbekler, işletmelerin başvurularını son güne bırakmadan halletmesi gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Başvurular online bir şekilde KOSGEB'in web sayfasından olacak. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler başvurularını web sayfasından yapacak. Son başvuru tarihi 31 Mart ama burada şöyle bir husus var, işletmelerin 31 Mart'ı beklemesine gerek yok. İşletme personeli bulduktan sonra müracaat etmek zorunda değil, önce müracaatını yapmalı ve ardından personeli bulup işe başlatması için 20 Nisan'a kadar süresi var. Benim buradan Kayseri'deki işletmelere tavsiyem, programı mutlaka incelesinler, gerekli bilgileri alsınlar. Ardından müracaatlarını yapsınlar. İşletmelerden ricamız kesinlikle son başvuru süresini beklemesinler, bir an önce müracaatlarını yerine getirsinler. Müracaat edecek işletmeler imalat sektöründe faaliyet gösterebilir, aynı zamanda hizmet sektöründe de faaliyet gösterebilir. Oldukça geniş bir hedef kitlemiz var projeden yararlanabilecek. Bununla ilgili de yine işletmeler kendi sektörlerinin desteklenip desteklenmediğini web sayfasından öğrenebilirler. Geniş bir hedef kitleyi bu destekten yararlandırmak istiyoruz." - KAYSERİ