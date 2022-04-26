Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor - Son Dakika
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Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor

26.04.2022 14:55
Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor

Samsun'da ikinci el kıyafet ve ayakkabıların satıldığı Bedesten Pazarı'nda gençler 1990 ve 1980'lerin kıyafetlerine ilgi gösteriyor.

Samsun'da ikinci el kıyafet ve ayakkabıların satıldığı Bedesten Pazarı'nda gençler 1990 ve 1980'lerin kıyafetlerine ilgi gösteriyor.

90'lar ve 80'ler gibi dizilerin yapılması, dönem filmlerinin çoğalması gençlerin o dönemin kıyafetlerine ilgi duymasını hızlandırdı. Özellikle son dönemde firmaların kıyafetleri oldukça 'dar kesim' yapması da birçok gencin 1990 ve 1980'lerin 'geniş kesim' kıyafetlerini seçmesini sağladı. 2. el kıyafet satan esnaf, gençlerin özellikle eski mont, pantolon ve ayakkabıları talep ettiğini ifade ettiler.

Sıfır ve 2. el kıyafetlerin aynı oranda satıldığına değinen Bedestan esnafı Ahmet Yıldız, "Şu anda bayram hareketliliği yaşanmasa da çat pat satışlar oluyor. Eski yıllardaki işlerimiz şu an yok. Zaten pandemiden dolayı 2 bayramdır kapalıydık. Bundan 10 sene öncesi ile şimdi arasında çok büyük fark var. Bizde sıfır da ikinci el de kıyafet var. Satışları hemen hemen yarı yarıya. İkisine de rağbet eden kesim değişiyor" dedi.

"Gençler 80 ve 90'ların eski kıyafetlerine ilgi gösteriyor"

Gençlerin eski kıyafet giymeyi yadırgamadığını ifade eden Yıldız, "2. el kıyafet alanlar işte giymek için ya da bahçede giymek için satın alıyor. Yeni gelen bir nesil var. Onlar 1980'ler ve 1990'ların kıyafetlerine çok ilgi gösteriyorlar. Eski yıllarda üretilen ürünler yoğun ilgi görüyor. Gençler eski döneme merak duyduğu için ikinci el kıyafetleri talep ediyorlar. En son 18 yaşındaki bir gence 2 adet 1980'lerden kalma İspanyol paça pantolon sattım. Eski yılların renkli montları, eski eşofman üstleri, geniş paça pantolonlar gençlerden rağbet görüyor. Hatta kızlar geniş omuzlu erkek deri montlarını satın alıyorlar. Gençler 2. el ya da eski ürün giymeyi yadırgamıyorlar. Sadece meraklarını gidermek istiyorlar, onun için de bizlerden alışveriş yapıyorlar. İkinci el giysilerde fiyat aralığı da 40 TL ile 100 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor
Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor
Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor
Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor
Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor
Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor

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Türk Lirası, Samsun, Bayram, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gençler 80 ve 90'ların kıyafetlerine ilgi gösteriyor - Son Dakika


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