Gençlere Evlilik Desteği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde yeni evlenecek gençlere indirim desteğinde bulunacak firma sayısının 39'a çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin hayata geçirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Gençlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin verildiği proje kapsamında, aynı zamanda çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor" denildi.

'YÜZDE 35'E KADAR İNDİRİM SAĞLANACAK'

İl müdürlükleri aracılığıyla, firma ve esnafla iş birliği çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Bu kapsamda bugüne kadar yerel düzeyde 1098, ulusal düzeyde ise 39 firmayla indirim anlaşması yapıldı. Ayrıca yapılan yeni iş birlikleri sonucunda, yeni evlenecek gençlere indirim desteğine 19 firma daha katıldı. Listeye dahil olan yeni firmalar, yüzde 10'dan yüzde 35'e varan oranlarda indirim sağlayacak. Yeni evlenecek çiftler, evlilik hazırlığı sürecinde yapacağı alışverişlerde 20 firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu. Böylece, yeni firmaların da eklenmesiyle birlikte indirim desteği sağlayacak firma sayısı da 39'a yükselmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu indirimlerden yararlanmak isteyen yeni çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Çiftler, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalar hakkında detaylı bilgiye 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar' adresinden ulaşabiliyor.