Gençlerin Evreni: Youniverse Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Gençlerin Evreni: Youniverse Etkinliği

Gençlerin Evreni: Youniverse Etkinliği
30.06.2025 12:53
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Garanti BBVA, gençlerin dünyasını anlamaya yönelik 'Youniverse' etkinliğini Salt Galata'da düzenledi.

Garanti BBVA, Salt Galata'da 'Youniverse: Gençlerin Evrenine Yolculuk' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte sektör profesyonelleri gençliğin dünyasını anlamaya odaklanan önemli başlıkları ele aldı.

Garanti BBVA, gençliğin dünyasını daha yakından tanımak ve bu alanda çalışan profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla 'Youniverse - Gençlerin Evrenine Yolculuk' etkinliğini düzenledi. 25 Haziran tarihinde Salt Galata'da gerçekleşen etkinlik, insan ve kültür, kurumsal iletişim, işveren markası ve pazarlama ekiplerinden gelen, gençliğe yönelik çalışmalarda strateji belirleyen sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

"Gençlerle kurulan her bağ, kurumların bugününü değil geleceğini de şekillendiriyor"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, " Gençlik, bizim için yalnızca bir yaş aralığı değil, yeni bir bakış açısını, değer sistemini ve yaşam anlayışını temsil ediyor. Garanti BBVA olarak gençlerle birlikte üretmenin, onları gerçekten dinlemenin ve bu yolculukta onlarla dönüşmenin gücüne yürekten inanıyoruz. Bugünün gençleri sadece bir işe değil, bütünsel bir deneyime bağlanıyor. Anlam, esneklik, aidiyet ve kendini ifade edebilme arzusu; onların kariyer yolculuğunu belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Biz de bu ihtiyaçları yalnızca karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kurum kültürümüzü bu anlayışla dönüştürmeye çalışıyoruz. Gençlerle kurulan her bağın, kurumların yalnızca bugününü değil, geleceğini de şekillendirdiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, bu değerli buluşmada edindiğimiz içgörüleri sektörel iş birlikleriyle zenginleştirmenin, hepimiz adına daha güçlü ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" dedi.

Etkinliğin açılış konuşmasını anbean Kurucusu Kadir Aydın gerçekleştirdi. Ardından Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay ile Teknoloji ve Sürdürülebilirlik İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay'ın yer aldığı panelde gençliğin dönüşen değerleri, iş dünyasıyla olan ilişkileri ve gelecek beklentileri ele alındı.

Reflect Studio Kurucu Ortağı Eray Erdoğan, genç marka üretiminde deneyim, topluluk ve sadakatin önemini vurgularken; YouTube'da içerik üreten Serdar Çankaya ve Prof. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya, dijital çağın gençlerinde gözlemlenen odaklanma sorunları ve mental sağlık konularına dikkat çekti.

Etkinliğin son bölümünde ise anbean ve Future Bright Group iş birliğiyle hazırlanan "Gençlerin Beklenti ve Eğilimleri" başlıklı kapsamlı araştırma, Future Bright Group'tan Akan Abdula ve anbean'den Elif Kaplan tarafından sunuldu. Araştırma, gençlerin değer dünyasına dair çarpıcı veriler içerirken, markaların bu kitleyle kurduğu ilişkilere ışık tutacak önemli ipuçları sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gençlerin Evreni: Youniverse Etkinliği - Son Dakika

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