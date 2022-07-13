Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması

13.07.2022 13:04
Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "KYK borçları konusunda gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz. Konuyu ilk Kabine toplantımızda ele alacağız."

(İHA)

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KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır KYK faizleri hakkında konuşan Bakan Kasapoğlu: Çalışma hazır Kılıçdaroğlu: 'Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin' Kılıçdaroğlu: 'Gençlere Sesleniyorum: Faizli Kyk Borçlarını Ödemeyin'
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kasapoğlu'ndan 'KYK borcu' açıklaması - Son Dakika

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