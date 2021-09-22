Genel Müdür Aslay, Saruhanlı'daki çalışmaları inceledi

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen yeni içme suyu hattı ve abone branşman bağlantısı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma yapılan noktalarda vatandaşlarla da sohbet eden Genel Müdür Aslay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek çalışmaların en kısa süre içerisinde bitirileceğini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçe merkezinde yaşanan içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak adına Mütevelli mahallesinde bulunan 2500 tonluk yeni içme suyu deposundan 3 milyon TL yatırımla 7 bin 500 metrelik içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay Saruhanlı ilçesini ziyaret ederek abone branşman bağlantılarının devam ettiği Atatürk mahallesinde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay, mahallelilere Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek istek ve taleplerini dinledi. Çalışmaların ilçe merkezinde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için yapıldığını belirten Genel Müdür Aslay, en kısa süre içerisinde bitirileceğini söyledi. Genel Müdür Aslay'a Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Süleyman Kahramanlar, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, MASKİ İlçe Şefi Kerim Oruç Ali Orhan, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürü Recep Günay ve teknik personel de eşlik etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinlemek için çalışmaların yapıldığı noktaları ziyaret ettiğini belirtti. Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Saruhanlı ilçe merkezinde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için 3 milyon TL yatırımla Mütevelli mahallesinde bulunan içme suyu deposundan 7 bin 500 metre içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladık. 314 abonenin branşman bağlantılarını da yapıyoruz. Yenilenen hatlar sayesinde arızalar, kesintiler ve kayıp-kaçak en aza indirilmiş olacak" diye konuştu.

Atatürk mahallesi sakinleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Saruhanlı'ya birçok yatırım yaptığını ve içme suyu sıkıntılılarının da onun sayesinde son bulacağını belirterek Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA