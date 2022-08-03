Kırşehir'de atıl tarım arazileri ayçiçeği ile değerlendiriliyor

Geniş tarım alanlarında tahıl üretilen Kırşehir'de atıl araziler ve nadasa bırakılan tarlalarda devletin tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği ekimi yaygınlaştırıldı.

Karacaören ve Dulkadirli ovaları başta olmak üzere Kaman, Boztepe, Mucur, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerindeki bozkır alanlar ayçiçeği tarlalarıyla sarıya boyandı.

Kent genelinde ayçiçeği ekili alanlarda geçen yıl yüzde 38, bu yıl ise yüzde 100 artış gözlendi. Atıl arazilerin de değerlendirilmesiyle üretim alanı il genelinde 75 bin dekardan 150 bin dekara çıktı. Önceki yıllarda nadasa bırakılan yaklaşık yüzde 30'luk tarım arazisine de bu sene yağlık ayçiçeği ekildi.

Karacaören Ovası'ndaki ayçiçeği tarlalarını inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, AA muhabirine, kuru tarım yapılan kentte yüksek gelir sağlayacak yağlık ayçiçeği gibi alternatif ürünleri yaygınlaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle geçen sene "Kırşehir İlinde Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Seçen, "Sulanan tarım alanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle özellikle nadas alanlarımız ilimizde oldukça fazla. Bu projedeki amacımız küçük, atıl, nadasa bırakılan, üretimden kopan tarım arazilerini üretime kazandırmak, tohuma ihtiyaç duyan çiftçilerimize destek vermek." dedi.

Yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık proje kapsamında nohut ve yeşil mercimeğin yanı sıra yağlık ayçiçeğine yüzde 75 hibeli tohum desteği sağladıklarını vurgulayan Seçen, "İlimizde 640 çiftçimize 21 bin dekar alana yetecek kadar yağlık ayçiçeği tohumu temin ederek dağıtımını gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Verimin yüksek olacağını düşünüyoruz"

Yağlık ayçiçeği ekilen alanların arttığına işaret eden Seçen, şöyle devam etti:

"2021 yılında 2020 yılına göre ayçiçeği ekilen alanlarımız yüzde 38 artmıştı, uyguladığımız bu projeler yine çiftçilerimizin ayni katkıları nedeniyle bu sene ayçiçeği ekilen alanımız 150 bin dekara ulaşmış durumda. İl ve ilçe müdürlükleri ekipleriyle ziraat odası başkanlarımızla hastalık ve zararlılara karşı kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür ürünlerimizde hiçbir hastalık ve zararlı belirtisi yok. Verimin yüksek olacağını düşünüyoruz. Ürünlerimizin genişimi çok iyi, fenolojik gözlemlerimizi yapıyoruz."

Trakya'daki ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı zararlısının ortaya çıkmasıyla Kırşehir'deki üretimin daha değerli hale geldiğine dikkati çeken Seçen, "Çayır tırtılına yönelik kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bugüne kadar hiçbir ilçemizde hiçbir tarlamızda böyle bir zararlıya ve hastalığa rastlamadık. Bu sene yağışların da iyi olmasıyla çok verimli, hastalıktan uzak bir üretim sezonu gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ziraat Odası Başkan Vekili Şeref Kaya da ayçiçeği ekilen alanların 75 bin dekardan 150 bin dekara yükselmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, "Bu sene yağışların da bol olması nedeniyle yüksek rekolte bekliyoruz. İnşallah iyi de fiyat verirler. Çiftçimiz de biz de memnun oluruz. Yağışların iyi olmasından dolayı ürünlerimiz çok iyi durumda." değerlendirmesinde bulundu.