George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğlu Alexander Soros'a devretti - Son Dakika
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George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğlu Alexander Soros'a devretti

George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğlu Alexander Soros'a devretti

12.06.2023 11:22

92 yaşındaki finansçı George Soros, 25 milyar dolarlık servetinin kontrolünü 37 yaşındaki oğlu Alexander Soros'a devretti. Alexander Soros, babasından daha politik olduğunu söyleyerek sol eğilimli ABD'li siyasi adaylara bağış yapmaya devam edeceğini belirtti. Açık Toplum Vakıfları önceliklerini genişleteceklerini söyleyen Alexander, dünya çapında yıllık 1,5 milyar dolarlık fon sağlayan vakfın başına geçti.

ABD'li ünlü milyarder ve finans spekülatörü George Soros, 25 milyar dolarlık servetinin kontrolünü 37 yaşındaki oğlu Alexander Soros'a devretti.

SOROS: OĞLUM BUNU HAKEDİYOR

92 yaşındaki finansçı Soros daha önce Açık Toplum Vakıflarının (OSF) 5 çocuğundan biri tarafından devralınmasını istemediğini söylemişti. Ancak vakfının ve 25 milyar dolarlık servetinin başına, 37 yaşındaki oğlu Alexander Soros'u geçiren George Soros, oğlunun bunu hak ettiğini söyledi.

BABASINDAN DAHA POLİTİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Wall Street Journal'a röportaj veren Alexander, babasından "daha politik" olduğunu ve sol eğilimli ABD'li siyasi adaylara bağış yapmaya devam etmeyi planladığını söyledi. Alexander, "Paranın siyasette olmamasını ne kadar çok istesem de, diğer taraf bunu yaptığı sürece, biz de yapmak zorunda kalacağız" dedi.

DÜNYA ÇAPINDA YILLIK 1,5 MİLYAR DOLARLIK FON SAĞLIYOR

Röpartajda, Açık Toplum Vakıfları önceliklerini genişleteceklerini söyleyen Alexander,oy verme ve kürtaj haklarının yanı sıra cinsiyet eşitliğini de içerecek şekilde genişletileceğini ifade etti. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Soros'un sahibi olduğu Açık Toplum Vakıfları (OSF) , dünya çapında yıllık 1,5 milyar dolarlık fon sağlıyor.

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George Soros, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi George Soros, 25 milyar dolarlık servetini oğlu Alexander Soros'a devretti - Son Dakika


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