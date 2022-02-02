Gerede'de deri işleme tesislerine 10,6 milyon lira hibe desteği

Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde devletin kaynaklarıyla faaliyete geçen 11 deri işleme tesisine, 10 milyon 599 bin 715 lira hibe desteği verildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımları" kapsamında verdiği desteklerle kurulan Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki deri işletmelerinin tam kapasite çalışarak ekonomiye katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, şu bilgileri paylaştı:

"Devletimizin kaynaklarıyla faaliyete geçen deri işleme tesislerimize 11. etapta 5 proje için 3 milyon 998 bin 966, 12. etapta 2 proje için 1 milyon 712 bin 698, 13. etapta 4 proje için 4 milyon 888 bin 50 olmak üzere toplam 24 milyon 300 bin 864 lira tutarlı 11 deri işleme tesisine 10 milyon 599 bin 715 lira hibe desteği ödenmiştir. Desteklenen 11 tesiste toplam 144 kişi istihdam edilmektedir. Tesislerin tamamı üretimlerine aralıksız devam etmektedir."