"Gerekirse yarım kilo et yeriz" diyen AK Partili vekil Demirbağ, maaşını yetersiz buldu: Vicdanı olan bir insan o maaşla milletvekilliği yapamaz

Tv42'de yayınlanan "Sümen Altı" programının bu haftaki konuğu "Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" diyerek hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşlara öneride bulunan ve bu çıkışıyla eleştiri oklarının hedefi olan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ oldu.

"DANIŞMANLARIMA BORÇLANDIM, UTANIYORUM"

Milletvekili maaşıyla geçinemediğini ve danışmanlarından borç almak zorunda kaldığını ifade eden Demirbağ, "Bayram öncesi verilecek maaşı bekliyoruz. Öyle değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz, çok zor. Şu anda utanıyorum. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum. Şimdi ben İstanbul Belediyesi'nde bürokrattım. Yönetim kurulu üyeliği de alıyordum bir denetim, bir yönetim. Valla şu ankinden çok çok iyiydi benim durumum. İki tane de kooperatife girdim ev sahibi oldum ben İstanbul'da. Şimdi? Şimdi mümkün değil, nasıl yapacaksınız?" şeklinde konuştu.

VATANDAŞA YAPTIĞI ÖNERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

AK Partili Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara "Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya. Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza…" önerisinde bulunmuştu.

AYLIK 56 BİN LİRA ALACAK

Öte yandan Demirbağ ve diğer mevcut milletvekillerinin maaşının, bu ay artarak 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmesi bekleniyor.