Gersan Elektrik ABD'de Ortaklık ve Pazar Genişlemesi Başlattı - Son Dakika
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Gersan Elektrik ABD'de Ortaklık ve Pazar Genişlemesi Başlattı

01.07.2026 10:12
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Gersan Elektrik, OTCQX'de işlem görmek için başvurdu ve SmartBolts ile MGF-D ile işbirliği yaptı.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi AŞ, paylarının ABD'deki OTCQX Market platformunda işlem görmesi için başvuru sürecini başlatırken, ABD merkezli SmartBolts ve Almanya merkezli MGF-D ile stratejik işbirliğini öngören üç taraflı anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gersan Elektrik, ABD pazarına yönelik büyüme stratejisi kapsamında birbirini tamamlayan iki önemli gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Bu kapsamda şirket, paylarının ABD'de OTCQX Market platformunda işlem görmesine yönelik başvuru sürecini başlatırken, ABD merkezli SmartBolts ve Almanya merkezli MGF-D ile üç taraflı stratejik işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Bu adımlar, Gersan Elektrik'in uluslararası yatırımcı tabanını genişletme, sanayi yetkinliklerini farklı coğrafyalara taşıma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini hızlandırma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Uluslararası büyüme planları hızlanıyor

Gersan Elektrik, OTCQX Piyasası'nda işlem görme sürecine ilişkin olarak 9 Haziran'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yetkili danışmanlık kuruluşuyla sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu başvuru, OTC Markets Group'un inceleme ve onay süreçlerine tabi olurken, sürecin tamamlanma süresi ve sonucuna ilişkin kesinlik bulunmuyor.

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, Gersan'ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki görünürlüğünün artması, şirketin finansal ve operasyonel verilerine erişimin kolaylaşması ve yatırımcı ilişkilerinde uluslararası standartlara uyumunun güçlenmesi bekleniyor. Söz konusu girişim halka arz niteliği taşımıyor ve şirketin Borsa İstanbul'daki statüsünde değişiklik öngörülmüyor.

Bununla birlikte şirket, ABD merkezli SmartBolts ile yürüttüğü görüşmeler kapsamında, Almanya merkezli MGF-D'nin de dahil olduğu üç taraflı stratejik işbirliği sözleşmesi imzaladı.

Bu çerçevede, Gersan ürünlerinin ABD'de, SmartBolts ürünlerinin ise Türkiye'de üretilmesi ve yatırımların finansmanına yönelik ortak model geliştirilmesi hedefleniyor.

SmartBolts'un gerilim göstergeli bağlantı elemanları teknolojisi, özellikle kritik bağlantı noktalarında güvenilirliğin artırılması ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yenilikçi çözümler sunuyor. İşbirliği, Gersan Elektrik'in teknoloji odaklı sanayi ortaklıklarını artırma ve uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirme hedefini destekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gersan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi, şirketin uluslararası rekabet gücünü sermaye piyasalarıyla ve sanayi işbirlikleriyle güçlendireceklerine işaret edererek, şunları kaydetti:

"OTCQX başvurumuz ve SmartBolts ile yürüttüğümüz işbirliği, Gersan Elektrik'in uluslararası büyüme stratejisini oluşturuyor. Uzun yıllara dayanan üretim tecrübemizle, faaliyet alanlarımızla uyumlu ve sürdürülebilir değer yaratma potansiyeli taşıyan fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz finansal disiplin, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyümek. Uluslararası yatırımcı iletişimimizi güçlendirirken, teknoloji odaklı işbirlikleri ve yeni üretim imkanlarını da kararlılıkla geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gersan Elektrik ABD'de Ortaklık ve Pazar Genişlemesi Başlattı - Son Dakika

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