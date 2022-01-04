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Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nden örnek proje - Son Dakika

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nden örnek proje

04.01.2022 18:05
Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nden örnek proje

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü, elektrik giderlerini en aza indirmek adına yaptırdığı güneş panelleri ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Gerze Orman İşletme Müdürlüğü, elektrik giderlerini en aza indirmek adına yaptırdığı güneş panelleri ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Gerze Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, yapımı yaklaşık üç yıl önce tamamlanan güneş panelleri ile her ay ödedikleri 15-20 bin TL'lik elektrik faturasını en aza indirdiklerini belirtti. Sistemle birlikte tesis gücünün toplamda 100 KW olduğunu kaydeden Müdür Keskin, panellerin aylık 15 bin kWh'a yakın enerji ürettiğini belirtti.

Keskin, Orman İşletme Müdürlüğü'nün çatısına 60 KW, işletmenin sosyal tesis çatısına ise 40 KW'lık enerji paneli döşendiğini söyledi. Bu ölçekteki sistemin İç Anadolu'da yüzde 100 oranında enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu fakat Batı Karadeniz ölçeğinde kurulu sistemin yaklaşık yüzde 80 oranında enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Orman İşletme Müdürü Ali Keskin, bu sistemin ilk olarak Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirildiğini, ikinci olarak da Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nde hayata geçirildiğini kaydetti. Keskin, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'ne kurulan Güneş Enerji Sistemi'nin mevcut elektrik hatlarına bağlı (enterkonnekte sistem) olduğunu ifade ederek, "Biz enerjimizi ulusal elektrik sistemine aktarırken kendimiz de yine aynı şekilde mevcut şebekeden elektrik almaktayız. Fazla üretim veya fazla tüketimin ise sisteme bağlı elektrik sayaçları üzerinden ölçüyoruz ve bu verilere göre de hesaplamaları yapıyoruz" dedi. - SİNOP

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Orman İşletme Müdürlüğü, Ali Keskin, Enerji, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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