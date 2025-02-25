Gezici Muayene İstasyonu Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Gezici Muayene İstasyonu Çiftçilerle Buluştu

Gezici Muayene İstasyonu Çiftçilerle Buluştu

Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilere gezici muayene istasyonu hizmeti sunarak iş yükünü azaltıyor.

25.02.2025 12:02
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Yüreğir Ziraat Odası tarafından çiftçilerin muayene hizmetlerinden kolayca yararlanabilmesi için yapılan Gezici Araç Muayene İstasyonu'nu Çelemli Mahallesinde çiftçilerle buluştu.

Yüreğir Ziraat Odası, çiftçilerin periyodik traktör muayenelerini şehir merkezine gitmek zorunda kalmadan gerçekleştirebilmeleri için sağladığı desteği sürdürüyor. Bu yıl da gezici araç muayene istasyonu Yüreğir ilçesine bağlı Çelemli Mahallesi'nde çiftçilerin hizmetine sunuldu. Çiftçilerin şehir merkezine giderek zaman ve yakıt harcamalarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya alınan bu hizmet, özellikle yoğun tarımsal faaliyet dönemlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, uygulamanın çiftçilerin iş yükünü azalttığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir kısmı eski olan traktörleri şehir merkezine taşımak, üreticiler için ciddi bir zaman ve maliyet kaybına yol açıyordu. Bu uygulamayla hem iş aksamalarının önüne geçtik hem de üreticilerimizin masraflarını azalttık. 2015'ten bu yana başarıyla yürüttüğümüz bu hizmeti önümüzdeki dönemlerde farklı mahallelerde de sürdüreceğiz. Çelemli Mahallesi'ndeki hizmetimizle ilgili, çiftçilerimizi muayene öncesinde gerekli sigorta işlemleri konusunda bilgilendirdik. Eksiklik tespit edilen araçların tamir edilmesi için uzman ekiplerimizi hazır tuttuk. Bu sayede, muayeneden geçemeyen araçlar hızlıca onarılarak yeniden teste alınabildi."

Sürdürülebilir tarımsal üretime katkı

Yüreğir Ziraat Odası'nın hayata geçirdiği bu uygulama, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda sürdürülebilir tarımsal üretim için de güçlü bir adım teşkil ediyor. Zaman ve maliyet tasarrufu üretim verimliliğini de arttırıyor. Ayrıca, düzenli muayeneden geçen traktörler daha az arıza yapacağı için bu durum iş gücü kaybını minimuma indiriyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gezici Muayene İstasyonu Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika

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