Gıda Arz Güvenliği Tehlikede Değil
Gıda Arz Güvenliği Tehlikede Değil

Gıda Arz Güvenliği Tehlikede Değil
17.03.2026 16:52
Komite, Türkiye'de gıda arz güvenliğinin tehlikede olmadığını açıkladı ve tedbirler alındı.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, temel gıda ürünleri ile tarımsal ürünlerde Türkiye'nin arz güvenliğini tehlikeye atacak bir durumun bulunmadığını değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Komite, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, bölgede devam eden jeopolitik gerilim kaynaklı gelişmelerin gıda ve tarımsal ürün piyasaları üzerindeki etkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, ilgili ürünlerin yurt içi ve dışındaki arz durumu ve fiyat hareketlerinin de görüşüldüğü ifade edildi.

Yol haritası oluşturuldu

Açıklamada, son gelişmeler ışığında üretici maliyetlerine yansıması muhtemel etkilerin, akaryakıttaki düzenlemeler ve gübreye yönelik uygulanan tedbirler yoluyla asgari seviyeye indirildiğinin teyit edildiği belirtilerek, "Bu çerçevede, temel gıda ve tarımsal ürünlerde ülkemizde mevcut durumda arz güvenliğini tehlikeye atacak bir durumun bulunmadığı vurgulanmıştır. Gıda arzına katkı sağlaması öngörülen organize tarım bölgeleri yatırımlarının hızlandırılmasına yönelik bütçe dahil finansman imkanları değerlendirilerek konuya ilişkin yol haritası oluşturulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Gerekli tedbirler alınacak

Toplantıda, gıda tedarik zincirindeki fiyat gelişmelerinin detaylı şekilde değerlendirildiği, temel gıda ürünlerinde üretici ve tüketiciyi gözeten daha sağlıklı fiyatın oluşumu için gerekli çalışmaların artırılarak devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, tedarik zincirindeki haksız fiyat uygulamalarına ve kayıt dışı ticarete yönelik mevcut mevzuat uyarınca tüm denetim faaliyetlerinin taviz vermeden sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır. Önümüzdeki dönemde özellikle piyasa işleyişiyle açıklanamayan, maliyetlerden kopuk fiyat artışlarının görüldüğü ürünler başta olmak üzere gerekli görülen ürünlerde dış ticaret dahil tüm tedbirlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülecektir. Ayrıca, söz konusu fiyat artışlarının bütüncül şekilde takibi ve analizine imkan verecek uygulamaların hayata geçirilmesine karar verilmiştir. Komite, sektördeki tüm paydaşları gözetecek şekilde faaliyetlerini koordinasyon halinde sürdürecek olup gıda ve tarımsal ürün piyasalarını etkileyebilecek riskleri etkin bir şekilde yöneterek gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

