Gıda Denetimlerinde 112 Bin 770 Kontrol

05.04.2026 14:36
Bakan Yumaklı, mart ayında yapılan gıda denetimlerini ve cezaları açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mart ayında 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, 1-31 Mart tarihlerinde yapılan denetimlere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Yurt genelinde geçen ay toplam 112 bin 770 gıda denetimi gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 164,9 milyon lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz."

Kaynak: AA

