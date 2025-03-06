Gıda Enflasyonu Yüzde 35'e Düştü

Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: "Gıda enflasyonu yüzde 35'e geriledi"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyon yüzde 39 olarak son 20 ayın en düşük enflasyon oranı ama daha sevindirici olarak Ramazan günü olarak da ifade etmek istiyorum gıda enflasyonu yüzde 35'e geriledi. Ben bunun için değerli çiftçimize, esnafımıza, tüccarlarımıza, perakendecilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GİMAT Merkezinde bir esnaf lokantasında iftar programına katıldı. Gıda sektörünün temsilcileri ile buluşarak fikir alışverişinde bulunan Bakan Bolat, "Gıda sektörü Türkiye'de 10 bin kişinin istihdam edildiği bir sektör. Covid dönemi tarımın gıdanın ne kadar önemli olduğunu sağlık temizlik hijyen sektörünün ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu" diye konuştu.

"32 buçuk milyar dolarlık da tarım ve gıda ürünleri ihracatımız var"

Hükümetin çabaları ile tarımda gelen başarıları aktaran Bakan Bolat, "Hükümetimizin de 22 yıllık çabalarıyla tarımda iki katı bir üretime kavuştuk son 22 yıl içinde. Avrupa'da birinci, dünyada onuncu sırada 74 milyar dolarlık üretime sahibiz. Yine lezzetli ve damak tadı Türk gıda ürünler dünyada da kapış kapış ihracat pazarlarında satılıyor 32 buçuk milyar dolarlık da tarım ve gıda ürünleri ihracatımız var" ifadelerini kullandı.

"Ekonomimizi büyütmeye devam ettik"

Covid ve dünyada yaşanan süreçlere rağmen istikrarın devam ettiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Malum Covid ile başlayan süreç, sonra iki büyük gıda üreticisi, enerji üreticisi Rusya ve Ukrayna'nın sıcak savaşı ve deprem felaketleri enflasyonla mücadelemizi zorlaştırmıştı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz istikrar içerisinde hem siyasi istikrarı korudu hem terör belasını defetti. Hem Türkiye topraklarında hem Türkiye'nin güney sınırlarında yok etti. Hem de ekonomimizi büyütmeye devam ettik" şeklinde konuştu.

"Gıda enflasyonu yüzde 35'e geriledi"

Enflasyon ile mücadele de başarılı sonuçlar elde edildiğini ve gıda enflasyonunun yüzde 35'e gerilediğini söyleyen Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"2020'den bu yana 4 yıl içinde Türkiye milli gelirini 717 milyar dolardan 1 trilyon 323 milyar dolara 500 milyar dolar artışla büyüttü. Son açıklanan enflasyon rakamları, enflasyonla mücadelede de büyük bir mesafe aldığımızı gösteriyor. Daha 9 ay önce yüzde 75 buçukluk bir tüfe varken şubat ayında yüzde 40'ın altına geriledi tüfe oranı. Enflasyon yüzde 39 olarak son 20 ayın en düşük enflasyon oranı ama daha sevindirici olarak Ramazan günü olarak da ifade etmek istiyorum gıda enflasyonu yüzde 35'e geriledi. Ben bunun için değerli çiftçimize, esnafımıza, tüccarlarımıza, perakendecilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ramazan Allah'a şükür bir fiyat artışı olmadı. Hatta indirim kampanyalarıyla ciddi indirimlerde söz konusu. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki geçen haziran ayından bu yana piyasalarda bir sakinlik var. Üretim arz bol, fiyatlar öngörülebiliyor. Enflasyon bu yıl sonuna kadar 20'li rakamlara doğru inişe geçti."

Covid döneminde Türkiye'deki gıda üreticilerinin rüştünü ispat ettiğini bildiren Bakan Bolat, "İnşallah sürümden kazanılacağı, sürümden kar edileceği bir döneme normalleşmeye doğru devam ediyoruz bu bir dengeleme dönemi. Son üç yılda üst üste meydana gelen felaketlerden sonra hem dünyada hem ülkemizdeki deprem felaketini de kattığımızda bizim özellikle bizim stratejik bir ürün olan gıda sektöründe vatandaşlarımıza üretim arzını tedarik etmek makul şartlarda ulaştırmak çok önemli. Gıda sektörü kovid döneminde rüştünü ispat etmiştir. Zor iki yıllık dönemde hiçbir ürünün sıkıntısı meydana gelmedi" dedi.