Gıda Fiyat Endeksi En Yüksek Seviyede - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda Fiyat Endeksi En Yüksek Seviyede

FAO, gıda fiyat endeksinin kasımda 127,5 puana çıkarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

06.12.2024 14:17
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin kasım ayında bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviyesine çıktı.

FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks, kasımda önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 127,5 puana yükseldi. Böylece, endeks Nisan 2023'ten beri kaydedilen en yüksek seviyesini gördü.

FAO verileri, endeksin bir yıl öncesine göre yüzde 5,7 arttığını gösterdi.

Endekste kasımda görülen yükselişte, bitkisel yağ fiyatlarında devam eden artış etkili oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 7,5 ve yıllık bazda yüzde 32 yükseldi.

Güneydoğu Asya'daki şiddetli yağışlar sonrası üretimde aksaklık yaşanacağına ilişkin endişelerin küresel palm yağı fiyatlarındaki yukarı yönlü baskısı, bu yükselişe yol açtı.

Tahıl Fiyat Endeksi ise kasımda yüzde 2,7 düştü. Düşüş ağırlıklı olarak küresel buğday fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan ve Tayland'da kırma sezonunun başlaması ve son yağışların toprak nemini iyileştirdiği Brezilya'da gelecek yılki şeker kamışı mahsulü beklentilerine yönelik endişelerin azalmasıyla, kasımda aylık bazda yüzde 2,4 azaldı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi kasımda önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Kasımda tereyağı fiyatları Batı Avrupa'daki güçlü talep ve sıkışık stok nedeniyle yeni bir rekor seviyeye ulaşırken, peynir fiyatları sınırlı ihracat olanakları nedeniyle arttı.

FAO Et Fiyat Endeksi'nde ise kasımda aylık bazda yüzde 0,8 düşüş kaydedildi.

Kaynak: AA

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