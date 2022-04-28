Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak - Son Dakika
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Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak

28.04.2022 09:59
Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak

Ekmekte zam dalgası durdurulamıyor. Artan maliyetler karşısında son aylarda arka arkaya fiyat artışı yapılan ekmeğe, 1 Mayıs'ta tekrar zam geliyor. İstanbul'da 5-6 ilçede ekmeğin satış fiyatı 4 TL'den 4.5 TL'ye yükseltilecek.

Sözcü'nün haberine göre, nisan ayı başında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları sonrası maliyetlerin arttığını söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Dondurma dolaplarını kaldırdık, kola dolaplarının fişini çektik" dedi.

Maya kilogram fiyatlarının 260 TL olduğunu, ay başından itibaren de 350 TL'ye çıkacağını ifade eden Kolivar, ürünlere her hafta zam geldiğini kaydetti. İstanbul'da ruhsatsız fırınların da çoğaldığını anlatan Kolivar, bunların da haksız rekabete neden olduğunu ve ekmek maliyetlerini yükselttiğini vurguladı.

Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak

Mahkeme kararlarına rağmen ruhsatsız fırınların kapatılmadığını dile getiren Kolivar, kaçak fırınların kapatılması durumunda İstanbulluların daha ucuza ekmek yiyebileceğini belirtti.

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Son Dakika Ekonomi Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak - Son Dakika


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