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Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı

28.12.2021 13:05
Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı

Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi, Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) bünyesinde faaliyetlerine başladı.

Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi, Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) bünyesinde faaliyetlerine başladı.

Gastronomi alanında hayata geçirdiği projelerle sektöre önemli katkılar sunan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), gastronomi girişimcilerini destekleyecek ve GAGA'nın önemli bileşenlerinden biri olan "Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi" projesine start verdi.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ve Gaziantep Ticaret Odası iş birliği ile yürütülmekte olan "Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri İçin Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe Programı" kapsamına uygulanan "Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası olarak yıllardır Gaziantep'in ekonomik ve sosyal gelişimi için çalıştıklarını söyleyerek, "Bu noktada katma değer yaratma gücüne sahip köklü, özel ve çekici mutfak kültürümüzün de farkındalığı ile hareket ediyor, projeler üretiyor, çalışmalar yapıyoruz. Mutfak kültürümüzle birlikte bizi biz yapan özelliklerimizden biri de girişimci ruhumuz." şeklinde konuştu.

"Gaziantep'te sürdürülebilir ve etkili bir yerel girişimcilik ekosistemi kurmak istiyoruz"

"Gaziantep Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi" projesinin yapım çalışmaları devam eden Gaziantep Gastronomi Akademisi çatısı altında yürütüleceğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gaziantep Gastronomi Akademisi; gastronomi ve gıda sektöründe girişimcilik ekosistemine ve de, sektörün tüm yönleriyle gelişimine destek olmayı hedefleyen kapsamlı bir hizmet kompleksi aslında. Akademimizin, sektöre yeni girişimciler yetiştirme ve de hali hazırdaki girişimcilerin kapasitelerini geliştirme hedefinin can bulacağı nokta da Gaziantep Gıda ve Girişimcilik Merkezi'miz olacak. Bu merkezimizle birlikte Gaziantep'te kapsayıcı, sürdürülebilir ve etkili bir yerel girişimcilik ekosistemi kurmak istiyoruz. Girişimci ruhumuzla zengin mutfak kültürümüzün kesişim noktası olan, sanatı girişimciliğe çevirecek olan Gaziantep Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi'nin hayat bulmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Proje tanıtım toplantısında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise Gaziantep Ticaret Odası ile pek çok önemli iş birliğine imza attıklarını; GTO, ICMPD ve İKA ortaklığının son meyvesi olan Gaziantep Gastronomi ve Girişimcilik Merkezi projesi ile birlikte de gastronomi alanında girişimcilik ekosistemini tamamladığını belirtti.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) yetkilisi Nuri Barış Tartıcı da ICMPD olarak bu projeye destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu merkezde oldukça başarılı girişim fikirlerinin ve girişimcilerin çıkacağına eminiz" dedi. - GAZİANTEP

Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı
Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı
Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı

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Gaziantep Ticaret Odası, Girişimcilik, Gastronomi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda ve Gastronomi Girişimcilik Merkezi faaliyetlerine başladı - Son Dakika Ekonomi


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