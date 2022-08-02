Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak - Son Dakika
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Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak

02.08.2022 13:16
Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde bugün toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, gıda ve tarım ürünlerine ilişkin arz-talep gelişmeleri, bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkileri ve gıda arz güvenliğine dair alınabilecek tedbirler görüşülecek.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi 18 Haziran'da yeniden yapılandırılmış, Komitenin sekretarya hizmetlerinin, alınan kararların uygulanmasının takibinin ve koordinasyonunun Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesine yönelik düzenlemeye gidilmişti.

Komite, çalışmalarını, Hazine ve Maliye Bakanının koordinasyonunda, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının katılımıyla sürdürecek.

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Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gıda Komitesi toplantısı bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılacak - Son Dakika
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