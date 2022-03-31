Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Mete Gazoz'a Altınyıldız Classics ödülü - Son Dakika
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Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Mete Gazoz'a Altınyıldız Classics ödülü

31.03.2022 13:17
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Mete Gazoz'a Altınyıldız Classics ödülü

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, Altınyıldız Classics Ödülü'nün sahibi Olimpiyat Şampiyonu, Milli Okçu Mete Gazoz oldu.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, Altınyıldız Classics Ödülü'nün sahibi Olimpiyat Şampiyonu, Milli Okçu Mete Gazoz oldu.

Altınyıldız'dan yapılan açıklamaya göre, pek çok sporcunun ödüllerine kavuştuğu tören gecesinde başarısıyla tüm Türkiye'yi gururlandıran milli okçu Mete Gazoz, Altınyıldız Classics Ödülü'nü, BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif'in elinden aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, Altınyıldız Classics olarak sağlıklı ve genç nesillerin yetişmesinde sporun önemine inandıklarını belirterek, "Geçen yılki ödül töreninin ardından, sporda başarılarla dolu, heyecan verici bir sezonu geride bıraktık. Dünyadaki spor müsabakalarında ve olimpiyatlarda önemli başarılara imza attık. Bu süreçte bizi gururlandıran pek çok genç sporcuyu tanıma fırsatı bulduk. Bugün, Altınyıldız Classics Ödülü'nü, küçük yaşlardan itibaren spora teşvik edilmiş, kendi dalı dışında sanat, müzik ve diğer spor dallarıyla kendini geliştirmiş, azimle çalışmış; istikrarının zaferi olan Olimpiyat birinciliği ile hepimizi sevince boğan ve gururlandıran, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sevgili Mete Gazoz'a takdim etmekten onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın Sporcusu Ödülü'ne de layık görülen Milli Okçu Mete Gazoz'un yanı sıra törenin sunuculuğunu üstlenen Bay J ve diğer birçok katılımcı geceye Altınyıldız Classics ile hazırlandı.

Ayrıca Altınyıldız Classics'in Resmi Giyim Sponsoru olduğu takımlardan Futbolist Yılın E-Spor Takımı Ödülü'nü alırken, Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı da Yılın Takımı Ödülü'nü aldı.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Mete Gazoz'a Altınyıldız Classics ödülü
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Mete Gazoz'a Altınyıldız Classics ödülü

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68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu 68'inci Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Mete Gazoz'a Altınyıldız Classics ödülü - Son Dakika


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