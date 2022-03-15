Girdi maliyetleri müteahhitleri zora sokuyor - Son Dakika
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Girdi maliyetleri müteahhitleri zora sokuyor

15.03.2022 11:05
Girdi maliyetleri müteahhitleri zora sokuyor

STSO Başkanı Mustafa Eken, kamuya iş yapan müteahhitlerin zor durumda olduğunu ve acilen fiyat farkı ve tasfiye hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

STSO Başkanı Mustafa Eken, kamuya iş yapan müteahhitlerin zor durumda olduğunu ve acilen fiyat farkı ve tasfiye hakkının verilmesi gerektiğini söyledi. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Devri" konusunda açıklamada bulunarak, STSO üyelerinin taleplerini yineledi.

"Sektörde yüzde 50 kayıp yaşanacak"

Başkan Mustafa Eken, fiyat farkları yetersiz olduğunu ifade ederek, "2022 yılı birim fiyatları piyasaların çok altında kaldı. Artan girdi maliyetleri kamuya iş yapan müteahhitlerimizi zor durumda bırakıyor. Salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomimize ciddi zararlar verdi. Demir, çimento gibi inşaat sektörü için olmazsa olmaz olan ürünlerin fiyatlarında Yüzde 300-400 oranında artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamaktadır. Müteahhitlerimizin yaşadığı sorunları TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla daha öncede paylaştık. Bu konuda yine bir hazırlık yaptık ve yine gündeme taşıyacağız. Müteahhitlerimiz gerçekten zor durumda. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmesi için fiyat farkı, taleplerimiz doğrultusunda verilmelidir. Aksi halde sektörde yüzde 50 kayıp yaşanacak ve yüzlerce firmamızı kaybedeceğiz" dedi.

"Piyasa şartlarına uygun birim fiyatlar ilan edilsin"

Başkan Eken, üyelerden gelen talepler konusunda acilen gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekerek, "Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 1 Ocak 2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda "fiyat farkı" verilmelidir. Fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız 'tasfiye hakkı' tanınması ve teminatların iade edilmesi. Temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu başta olmak üzere yüzde 200'ü geçen malzemelere 'Geçici KDV indirimi' sağlanması. 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana artan girdi maliyetleri nedeniyle işi yapamayan müteahhitlerimize teminatlarının iadesi, ihalelerden yasaklılıklarının kaldırılması. Tasfiye edilen işler, ilgili idarenin inisiyatifinde, fesih şartları kanuna göre belirlenmesi. Tasfiye edilen işlerin sözleşmesinde ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, yapılan imalatlar, puantaja göre değil, yerinde gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir. Mağdur olan yüklenicilere en az 90 iş günü ek süre verilmelidir. Covid-19 gerekçesi ile artırılan stopaj vergisi ve KDV tevfikatı eski oranlara ve daha aşağı düşürülmeli. 2022 yılı için oluşturulan birim fiyatlar tekrar gözden geçirilmeli yeni ve piyasa şartlarına uygun birim fiyatlar ilan edilmelidir" diye konuştu. - SİVAS

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Ticaret, İnşaat, Sivas, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girdi maliyetleri müteahhitleri zora sokuyor - Son Dakika


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