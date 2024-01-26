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Giresun Belediyesi İşçilerine Yüzde 120 Zam Yapıldı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi İşçilerine Yüzde 120 Zam Yapıldı

Giresun Belediyesi, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile Hizmet İş Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile işçilerin maaşlarına yüzde 120 zam yapıldığını duyurdu. Başkan Şenlikoğlu, işçilerin emeklerine teşekkür ederek, ikinci dönemlerinin daha iyi olacağını belirtti. Ayrıca, belediyede çalışan 60 kadrolu işçinin mevcut sözleşmesine de yüzde 30 ilave zam yapıldığı açıklandı.

Giresun Belediyesi İşçilerine Yüzde 120 Zam Yapıldı
26.01.2024 - 19:49,
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Giresun Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Aytekin Şenlikoğlu ile Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası yetkilileri arasında, yüzde 120 zammı içeren toplu sözleşme imzalandı.

İşçilere emekleri için teşekkür eden Şenlikoğlu, çalışanın teri kurumadan hakkını veren anlayışın temsilcisi olduklarını belirtti.

Şenlikoğlu, işçilerin yüzünün gülmesi için rakam belirlediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız bu rekor zammın tüm işçi kardeşlerim için hayırlı olmasını dilerim. İkinci dönemimiz çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Hizmet-İş Giresun İl Başkanı Abdullah Kaygusuz ise Şenlikoğlu'na sendika üyeleri adına teşekkür etti.

Öte yandan Giresun Belediyesi bünyesindeki 60 kadrolu işçinin mevcut sözleşmesine de yüzde 30 ilave zam yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi İşçilerine Yüzde 120 Zam Yapıldı - Son Dakika
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