Giresun'da Akredite Gıda Laboratuvarı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı (GTB) Hamza Bölük, GTB Gıda Araştırma ve Test Analiz Merkezi'nin (GATAM) Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edildiğini bildirdi.

Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları akreditasyon sürecinin tamamlandığını belirtti.

Dünyanın her tarafında geçerli test ve analizleri laboratuvarda yaparak üyelere hizmet sunmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Bölük, şunları kaydetti:

"Laboratuvarımızda fındık ve fındık ürünlerinde aflatoksin tayini, bitkisel yağlarda serbest yağ asitliği tayini, bitkisel yağlarda peroksit sayısı tayini, gıda ve yemde ham protein tayini, çayda ham selüloz tayini, yemde ham selüloz tayini, yağlı tohumlarda yağ muhtevasının tayini, yem ve yem maddelerinde ham yağ tayini yapılabilecek. Gıda ve yemde aerobik koloni sayımı dökme plak tekniği, gıda ve yemde koliform bakteri sayımı kolonisi sayım tekniği, gıda ve yemde salmonella spp. aranması, gıda ve yemde enterobasteriaceae aranması ve sayımı koloni sayım tekniği, gıda ve yemde escherichia coli sayımı koloni sayım tekniği ve gıda ve yemde yine küf ve maya sayımı koloni sayım tekniği uygulamaları gerçekleşecek."

Bölük, sürecin başından itibaren kendilerine desteği olan herkese şükranlarını sunarak, "Ayrıca zorlu aşamaları özverili çalışmalarıyla göğüsleyen personel arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı özel gıda laboratuvarı izni için başvurularımızı yaptık ve bu sürecin de sonuca ulaşmasını bekliyoruz. Tekrar sektörümüze ve üyelerimize laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.