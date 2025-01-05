Giresun'da Çiftçilere Tarım Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Çiftçilere Tarım Desteği

Giresun'da çiftçilere tarım makineleri desteği sürüyor, üretim ve verim artışı hedefleniyor.

05.01.2025 15:18
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Giresun'da çiftçilere tarım aletleri ve makine desteğinin devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi Projesinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, son olarak Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde çiftçilere tarım alet ve makinelerinin teslim edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu ilçelerimizdeki çiftçilerimiz alınan yeni alet ve makineler sayesinde ekim, dikim ve gübreleme gibi tarımsal faaliyetlerini daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde yapabileceklerdir. Ayrıca alınan makineler iş gücü maliyetlerini azaltarak, üreticilerin teknoloji kullanım kapasitelerini buna bağlı olarak da birim alandan elde edecekleri gelir miktarını arttıracaktır. Giresun ilimizde alımı gerçekleştirilen yeni makineler ile iş gücü maliyetlerini azaltmak, atıl boş tarım arazilerini üretime kazandırmak ve birim alandan elde edilen ürün ve gelir miktarını arttırmak amaçlanmıştır. Yapılan bu yatırımın tüm bölge çiftçilerimize hayırlı olmasını dileriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da Çiftçilere Tarım Desteği - Son Dakika

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