Dal-Çık Projesi Nisan'da Başlıyor

24.03.2026 23:25
AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dal-Çık Projesi'ne nisan sonu başlanmasının planlandığını açıkladı. Proje, Giresun Liman geçişini kapsarken, altyapı çalışmalarının önemi vurgulandı. Elmas, projenin şehir trafiğini rahatlatacağına dikkat çekti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Liman geçişini kapsayan proje hakkında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile görüştüklerini belirtti.

Proje öncesinde yürütülen altyapı çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Elmas, özellikle Yenimahalle bölgesinde gerçekleştirilecek tersip bendi çalışmalarıyla olası su baskınları ve taşkınların önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Altyapı planlamalarında son aşamaya gelindiğini aktaran Elmas, Tabaklar Deresi için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Elmas, nisan sonunda başlanması planlanan projenin şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağının altını çizdi.

Projenin her aşamasını yakından takip ettiklerini belirten Elmas, sürece destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakan Yardımcısı Boyraz ve Karayolları Genel Müdürü Gülşen'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

