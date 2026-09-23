Giresun\'da fındık 185 liraya düşünce üreticiler TMO alım noktalarında kuyruğa girdi

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları düşük seyrini sürdürüyor. Sezona 200 lira bandından başlayan fiyatlar, serbest piyasada 185 liraya kadar geriledi.

50 randıman üzerinden belirlenen fiyatların, özellikle mevsimsel nedenler ve bazı bölgelerde etkili olan kahverengi kokarca zararı nedeniyle daha düşük seviyelerde işlem gördüğü belirtiliyor.

Serbest piyasadaki fiyatların gerilemesi üzerine Giresun'daki üreticiler, sezon başında 50 randıman fındık için 255 lira fiyat açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yöneliyor. TMO tarafından Giresun Merkez, Bulancak, Keşap, Espiye, Güce, Tirebolu ve Görele ilçelerinde açılan fındık alım noktalarında yoğunluk yaşanırken, üreticiler alım noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Öte yandan, fındık üreticilerinin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nde Giresun kalite fındığın 50 randıman fiyatı ortak üreticiler için 210 liradan işlem görüyor. Kooperatif tarafından ayrıca üreticilere randıman başına 4 lira 20 kuruş ödeme yapılıyor.