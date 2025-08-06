Giresun'da Fındık Hasadında File Örtü Dönemi - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Fındık Hasadında File Örtü Dönemi

06.08.2025 16:28
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Giresun'da fındık hasadında file örtü yöntemiyle işçilik maliyetinin %60 azaltılması hedefleniyor.

Giresun'da fındık hasadında ilk kez kullanılacak file örtü yöntemiyle işçilik maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, AA muhabirine, file örtü desteğinin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verildiğini söyledi.

File örtü kullanılmasının üreticilerin hasat maliyetini yüzde 60 civarında azaltacağını bildiren Yılmaz, bu yöntemde fındığın daldan değil olgunlaşıp dökülmesiyle hasat edildiğini, bunun da randımanı artırdığını ifade etti.

Yılmaz, 11 üreticiye 209 dekarda kullanacakları file örtü için yüzde 50 hibe sağlandığını dile getirerek, file örtü ile hasat yönteminin, maliyeti önemli ölçüde azaltmasıyla diğer üreticilere de örnek teşkil edeceğini belirtti.

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 12 dönümlük bahçesine file örtü seren fındık üreticisi Korhan Alpay ise serbest tarım danışmanı tekniker Tayfun İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle destekten haberdar olduğunu söyledi.

Alpay, file örtünün hasat için büyük avantaj sağlayacağını belirterek, "3 kişiyle hasat yapmayı planlıyorum. Geçen yıla göre işçiliği daha ucuza getireceğimi düşünüyorum." dedi.

File örtünün maliyetinin yarısı için hibe desteği aldığını dile getiren Alpay, iki kişinin yardımıyla örtüyü bahçeye serdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

giresun, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Hasadında File Örtü Dönemi - Son Dakika

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