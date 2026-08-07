Giresun'da Fındık İşçileri için Konaklama Hazır - Son Dakika
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Giresun'da Fındık İşçileri için Konaklama Hazır

Giresun\'da Fındık İşçileri için Konaklama Hazır
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Giresun'daki geçici konaklama alanında, fındık hasadı öncesi beklenen yoğunluk henüz oluşmadı.

Giresun'da fındık hasadı öncesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelecek mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacağı geçici yaşam alanında, önceki yıllara kıyasla beklenen yoğunluk henüz oluşmadı.

Giresun merkeze bağlı Aksu Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 160 kişi kapasiteli geçici konaklama merkezinde, İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Hasat sezonu öncesinde kullanıma hazır hale getirilen alana şu ana kadar yalnızca az sayıda ailenin geldiği gözlendi.

Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemde büyük ölçüde doluluk yaşanan konaklama merkezinde bu sezon beklenen hareketliliğin henüz başlamadığı görülürken, önümüzdeki günlerde hasadın hız kazanmasıyla birlikte işçi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Konaklama alanına gelen ailelerin çocukları çocuk parkında vakit geçirirken, yetişkinler ise çalışacakları fındık bahçelerinin belirlenmesini ve üreticilerden gelecek haberleri bekliyor.

Kaynak: İHA

Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık İşçileri için Konaklama Hazır - Son Dakika

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