Giresun'da Fındık Ücreti Açıklandı - Son Dakika
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Giresun'da Fındık Ücreti Açıklandı

18.07.2026 20:24
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2026 fındık hasadında işçi yevmiyesi 1.101 lira, patoz ücreti ise 6.000 lira olarak belirlendi.

Giresun'da 2026 ürünü fındık hasadında çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi bin 101 lira, patoz ücreti ise 6 bin lira olarak belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fındık hasadı döneminde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin toplantının, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fındık toplama işlerinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyeleri yemek işverene ait olduğunda bin 101 lira, yemeğin işçiye ait olduğunda ise bin 280 lira olarak uygulanacağı ifade edildi.

Fındık hasadının önemli aşamalarından patoz çekiminin ton ve saat başına 6 bin lira olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, komisyon kararlarında işçi haklarının ve emeğinin korunmasına yönelik önemli tedbirlere de yer verildiği vurgulandı.

Açıklamada, belirlenen rakamların tavsiye niteliğinde asgari ücretler olduğu, işçi ile işveren arasında pazarlıkla asgari rakamın altına düşmemek kaydıyla daha yüksek ücretlerin belirlenebileceği işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İşçi ücretlerinin hasat bitiminde geciktirilmeksizin işçinin kendisine ödenmesi gerektiği ve tarım işçisi getiren aracıların işverenlerden aldıkları ücretlerden yol parası ve benzeri adlar altında işçiler adına herhangi bir kesinti yapamayacağı karara bağlandı. Vatandaşların huzurunu ve çevre temizliğini sağlamak amacıyla patoz makinelerinin çalışma saatleri şehir merkezlerinde 08.00 ile 21.00 arası, köylerde ise 07.00 ile 24.00 arası ile sınırlandırıldı. Fındık kıran patozların çalıştırılmaması ile yol kenarlarında cüruf bırakarak kamu malına zarar verenler ve belirtilen saatler dışında çalışanlar hakkında ilgili kurumlarca gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı bildirildi."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Ücreti Açıklandı - Son Dakika

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