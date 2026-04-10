Giresun İçin Su Projesi Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun ve çevresine yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projenin ilk etabının inşası için sözleşme imzalandığını belirterek, "1 milyar 570 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edeceğimiz, 41 bin 460 metrelik isale hattıyla, Giresun'un su arzı güvenliğini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, projeye ilişkin bilgi verdi.

Giresun'un yarınları için büyük bir adım attıklarını bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Giresun Belediyesi arasında yapılan protokolle, Aksu Deresi'nden il merkezine ve civar yerleşimlere, yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan projemizin ilk etabının inşasına dair sözleşme imzalandı. 1 milyar 570 milyon lira yatırım bedeliyle inşa edeceğimiz, 41 bin 460 metrelik isale hattıyla, Giresun'un su arzı güvenliğini artırıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."