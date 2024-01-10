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Giresun İl Özel İdaresi Son 5 Yılda İçme Suyu Projelerine 298 Milyon TL Harcadı - Son Dakika
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Giresun İl Özel İdaresi Son 5 Yılda İçme Suyu Projelerine 298 Milyon TL Harcadı

Giresun İl Özel İdaresi, son 5 yılda içme suyu projelerine 298 milyon lira harcadığını açıkladı. İl Özel İdaresi, içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon projelerini sorumluluk alanı olarak belirtti. 5 yıllık süreçte 180 içme suyu projesinin hayata geçirildiği ve İl Özel İdaresi'nin bu projeler için 298 milyon lira harcadığı ifade edildi. Ayrıca, tarımsal sulama konusunda da 12 projeye 13 milyon lira kaynak sağlandığı belirtildi.

Giresun İl Özel İdaresi Son 5 Yılda İçme Suyu Projelerine 298 Milyon TL Harcadı
10.01.2024 - 12:43,
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Giresun İl Özel İdaresi tarafından son 5 yılda içme suyu projelerine 298 milyon lira harcandığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarında içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon projelerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, son 5 yıllık süreçte içme suyu ihtiyacının karşılanması noktasında 5 yıl içinde 180 projenin uygulandığı vurgulanarak, "Tüm bu projeler hayata geçirildi. İl Özel İdaresi bunun için yaklaşık 298 milyon lira harcama gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Tarımsal sulama konusunda da önemli projelerin devreye alındığının altı çizilen açıklamada, 12 projeye 13 milyon lira kaynak sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Giresun İl Özel İdaresi Son 5 Yılda İçme Suyu Projelerine 298 Milyon TL Harcadı - Son Dakika


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