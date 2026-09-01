Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, fiyatlar 100 ila 200 lira arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, fiyatlar 100 ila 200 lira arasında

Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon\'da palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, fiyatlar 100 ila 200 lira arasında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av yasağının sona ermesiyle Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da denize açılan balıkçıların avladığı palamut tezgahlardaki yerini aldı. Palamudun tanesi bölgeye göre 100 ila 200 lira arasında satışa sunulurken, balıkçılar sezonun bol ve bereketli geçeceğini, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti.

Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları palamutlar tezgahlardaki yerini aldı.

Giresun'da büyük balıkçı tekneleriyle gece saatlerinde avlanan palamut, tezgahlarda tüketiciye sunuldu. Kentte palamudun adedi 150 ila 200 liradan satışa sunuldu.

Çotanak Balık Pazarı'nda tezgahta satış yapan Şaban Tahaerken, AA muhabirine, ilerleyen günlerde palamudun daha da bollaşmasını beklediklerini söyledi.

İlk gün olması dolayısıyla fiyatın biraz yüksek olduğunu belirten Tahaerken, "Türkiye'nin diğer bölgelerine de balık gönderildi. Bu bir arz talep meselesi, bunun için fiyat bugün biraz pahalı. İlerleyen günlerde fiyatın düşmesini bekliyoruz." dedi.

Rize

Rize'de de tezgahlar palamutla doldu.

Balıkçı Bilgin Küçükmotor, bu sene palamudun bol olacağını ifade ederek, "Balıkçılarımız 'vira bismillah' dedi, artık denizden ne çıkarsa onu satacağız ama bolluk var bu sene." ifadelerini kullandı.

Küçükmotor, palamudun tanesini 125 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Tanesi 400 gram geliyor, inşallah daha da bol olacak ve fiyatı uygun olacak." diye konuştu.

Balıkçı Kerim Yavuz da geçen yıl hamsinin, bu yıl ise palamudun bol olduğunu dile getirdi.

Sezonun bereketli başladığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sene bol palamut satacağız ve yiyeceğiz. Bereketli devam edeceğine ve bu sezonun çok güzel geçeceğine inanıyorum. Kayıklar yoğunlukla palamut, istavrit ve mezgit avlıyor. Bugünden itibaren havaların serinlemesiyle birlikte çeşitlerin artacağını düşünüyorum."

Ordu

Ordu'da avlanan balıklar, tezgahlarda satışa sunuldu.

Perşembe ilçesinde 44 yıldır balıkçılık yapan Erdal Çamaş, yeni sezona çok iyi başladıklarını belirterek, "Bu sene palamut çok verimli. Şu anda her tarafta balık kendini gösterdi. Takımlar da gece itibarıyla denize indi. Şu anda Ereğli taraflarında avcılık bayağı bir var. Her tarafta balık var. Bu sene bol bol halkımız balık yiyecek." dedi.

Palamudun tanesinin 100 ila 200 lira arasında değiştiğini dile getiren Çamaş, mezgit ile istavritin kilosunun ise 400 lira olduğunu aktardı.

Trabzon

Trabzon'un Moloz mevkisinde balık satan Ahmet Çoğalmış da sezonun bol ve bereketli başladığını söyledi.

Bu sezon palamudun çok çıkacağını belirten Çoğalmış, "Görünüşe göre bu sene palamudu bol bol yiyeceğiz. Biz satacağız vatandaşımız da yiyecek." diye konuştu.

Palamudun tanesinin 100 ila 150 lira arasında satıldığını anlatan Çoğalmış, ilerleyen zamanda fiyatın daha da düşebileceğini kaydetti.

Palamut satın alan Yakup Yapan ise "Çok güzel, her çeşit balık var. Şu anda palamut getirdiler. Bundan sonra herhalde bol olacak. Şimdi balık almanın zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Balıkçılık, Trabzon, Giresun, Ekonomi, Ordu, Rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, fiyatlar 100 ila 200 lira arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı Türkçe diyaloğu güldürdü Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

15:16
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt
Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:40
Taraftar yeni transferi bekliyordu Karşılarına çıkan isim şoke etti
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
14:25
Galatasaray’ın yeni golcüsü İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:35:25. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun, Rize, Ordu ve Trabzon'da palamut bolluğu tezgahlara yansıdı, fiyatlar 100 ila 200 lira arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement