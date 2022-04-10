Giresun sahillerinde balık sezonu bitti - Son Dakika
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Giresun sahillerinde balık sezonu bitti

10.04.2022 13:07
Giresun sahillerinde balık sezonu bitti

Fındık üretiminin yanı sıra balıkçılıkla da önemli bir gelir kapısı bulunan Giresun'da balıkçıların bu sezon zor günler geçirdiği belirtildi.

Fındık üretiminin yanı sıra balıkçılıkla da önemli bir gelir kapısı bulunan Giresun'da balıkçıların bu sezon zor günler geçirdiği belirtildi. Kış şartlarının çetin geçmesi, palamut balığının neredeyse hiç, hamsinin ise kısa süre görülmesi nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Masraflarını çıkaramayan balıkçılar, 15 Nisan'da bitecek olan sezonu erken kapattı. Giresunlu bir çok balıkçı teknesini barınağa çekerek paydos etti.

Giresun'da son yıllarda balıkçılığın bitme noktasında geldiğini belirten balıkçı Olgun Geçici, "Bu sene hava şartlarından mı neden oldu anlayamadık. Gerçekten şuanda balıkçılık sektörü zor durumda. Bu sene sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Balık yok, masraflar çok ağırlaştı. Zaten palamut olmadığı gibi hamsi de çok kısa süre görüldü bunun üzerine bir de son dönemde masrafların çıkmaması nedeniyle bir çok balıkçı teknesini bağlayarak sezonu kapatmıştı. Şuanda tezgahlarda kıyı balıkçılarının, avladığı balıklar ve havuz balıkları yer alıyor. Tezgahtaki balıklardan ise istavrit 20 lira, alabalık 40 lira, somon 85 liradan satılıyor" dedi.

Artık umutlarını gelecek sezona bağladıklarını belirten Mustafa Aktaş ise "Bu sezon denizdeki balıkçılarda, tezgahta balık satan da vatandaş da beklediğini bulamadı. Bu sezon her ne kadar resmiyette 15 Nisan'da kapanacak olsa da aylar öncesinden paydos eden balıkçılar vardı. Artık balıkçının umudu gelecek sezona kaldı" diye konuştu. - GİRESUN

Giresun sahillerinde balık sezonu bitti

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Giresun, Fındık, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun sahillerinde balık sezonu bitti - Son Dakika


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