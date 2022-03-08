Girişimci kadınlar tarihi çarşıdaki boş dükkanları istiyor - Son Dakika
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Girişimci kadınlar tarihi çarşıdaki boş dükkanları istiyor

08.03.2022 15:19
Girişimci kadınlar tarihi çarşıdaki boş dükkanları istiyor

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli Çakıcılı, tarihi çarşıdaki boş iş yerlerinin kadın girişimcilere tahsis edilmesini istedi.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli Çakıcılı, tarihi çarşıdaki boş iş yerlerinin kadın girişimcilere tahsis edilmesini istedi.

8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Kent Konseyinde düzenlenen etkinlikte, tarihi çarşıda bulunan boş dükkanların girişimci kadınlara verilerek hem turizme ve hem de ilçe ekonomisine kazandırılacağı vurgulandı.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli Çakıcılı, Kozan'da kadınların bir çok alanda üretim yaptığını belirterek, "İlçemizdeki kadınların ilçe ve ülke ekonomisini kalkındıracak ev ekonomilerine destek sunacak yatırım projesi var. Bu kadınların desteklenmesi için biz kadınlar ne yapabiliriz dedik ve bir araya geldik. Tarihi çarşımızda tarih turizminin merkezi olan kentimizde bir çok kadın yatırımcımız bu çarşının kadın girişimcisi olabilir" dedi. Çakıcılı, destek verilirse tarihi çarşıda iş yeri sahibi olacak kadınlar ile bölgenin, en hızlı değişen ve gelişen yüzü olacağının altını çizdi.

Etkinliğe katılan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kadınların desteklenmesi, iş sahibi olması noktasından tam destek olduklarını söyledi. - ADANA

Girişimci kadınlar tarihi çarşıdaki boş dükkanları istiyor
Girişimci kadınlar tarihi çarşıdaki boş dükkanları istiyor

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Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Kozan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişimci kadınlar tarihi çarşıdaki boş dükkanları istiyor - Son Dakika


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